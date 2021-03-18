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Категорий: 18

В Подмосковье пожилая пара вылечилась от ковида и сыграла золотую свадьбу

Счастливые супруги выходили из палаты под аплодисменты врачей.

18 марта 2021, 12:44

Пожилая пара из Балашихи вылечилась от ковида и сыграла золотую свадьбу. Видео © Минздрав Подмосковья

В Московской области пожилые супруги, сыгравшие золотую свадьбу, попали в больницу с коронавирусом. У 84-летней Зинаиды было поражено 25% лёгких, а у её 87-летнего супруга Василия — 40%.

Как пояснили в пресс-службе управления Министерства здравоохранения Подмосковья, ситуация осложнялась почтенным возрастом пациентов, а также наличием сопутствующих заболеваний. Врачи назначили им необходимое лечение. В результате супруги пошли на поправку, а спустя две недели полностью вылечились от ковида. Из больницы их выписывали под аплодисменты врачей.

Пожилых предупредили о высоком риске повторного заражения коронавирусом

Пожилых предупредили о высоком риске повторного заражения коронавирусом

"Я заболел коронавирусом и думал, что не перенесу его. Но меня всё-таки вытащили, за что благодарен всем сотрудникам больницы. Я их никогда не забуду", — сказал мужчина.

Ранее самарские врачи вылечили от коронавируса 100-летнюю бабушку.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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