Сделанный для Каддафи "майбах" выставили на аукцион за миллион евро

Автомобиль Maybach 57S Coupe, сделанный когда-то по спецзаказу для бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, был выставлен на продажу за 961 950 евро. Краткий обзор на машину сделал блогер MercBenzKing на своём ютуб-канале.

За основу для автомобиля был взят Maybach 57 с кастомизацией ателье Xenatec. Всего подобных машин было выпущено восемь, и конкретно данный экземпляр — четвёртый по счёту.

Автомобиль может похвастаться необычной двухцветной раскраской, стёклами с автоматическим затемнением, овальными фарами и кастомным бампером с неоновыми вставками. Салон выполнен в чёрном, бежевом и кремовом цветах. Машина также укомплектована доводчиками дверей, холодильником и, конечно же, экранами в подголовниках.

Не расстроит её нового обладателя и двигатель — установлен шестилитровый форсированный V12, который выдаёт 612 лошадиных сил и около 1000 Нм тяги и весит 2600 килограммов.

Ранее Лайф писал об очередном росте цен на автомобили Lada.

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