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Категорий: 18

В Петербурге неизвестный попытался обокрасть музей Иосифа Бродского — видео

Следы взлома заметили представители охраны, которые вызвали полицию.

18 марта 2021, 12:19

В Петербурге неизвестный пытался попасть в музей Иосифа Бродского. Видео © "Фонтанка"

В Санкт-Петербурге неизвестный попытался вломиться в Музей-квартиру Иосифа Бродского, расположенную на Литейном проспекте, в здании доходного дома Мурузи. Об этом рассказала "Фонтанка".

Издание опубликовало видео, на котором неизвестный мужчина присматривается к дверям учреждения и аккуратно заклеивает камеру, предварительно закрыв её рукой. Следы взлома заметили представители охраны, которые вызвали полицию. Отмечается, что похищений из музея зафиксировано не было, но ожидаются дополнительные проверки.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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