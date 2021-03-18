В Петербурге неизвестный попытался обокрасть музей Иосифа Бродского — видео

В Петербурге неизвестный пытался попасть в музей Иосифа Бродского. Видео © "Фонтанка"

В Санкт-Петербурге неизвестный попытался вломиться в Музей-квартиру Иосифа Бродского, расположенную на Литейном проспекте, в здании доходного дома Мурузи. Об этом рассказала "Фонтанка".

Издание опубликовало видео, на котором неизвестный мужчина присматривается к дверям учреждения и аккуратно заклеивает камеру, предварительно закрыв её рукой. Следы взлома заметили представители охраны, которые вызвали полицию. Отмечается, что похищений из музея зафиксировано не было, но ожидаются дополнительные проверки.

А недавно в Петербурге задержали главного механика ледокола "Иван Крузенштерн", который украл с судна более ста тонн топлива.

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