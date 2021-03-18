"Молю вас, отпишитесь от меня": Дзюба обратился к своим хейтерам
Футболист "Зенита" и сборной России записал видеообращение, которое опубликовал у себя в "Инстаграме".
Нападающий Артём Дзюба попросил своих хейтеров отписаться от него в "Инстаграме".
"Я прошу вот этих всех злых, недалёких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился. Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня. Ну не пишите всякие гадости, когда вы кого-то оскорбляете или злорадствуете и довольствуетесь чем-то. Зачем вы на меня подписаны, зачем мне пишете? Я этого искренне не понимаю, — обратился Артём. — Впереди сборная, интересный этап. Нам нужно сплотиться, объединиться в этот момент. Пожалуйста, давайте все будем добрее, терпимее друг к дружке. Хватит столько злости выливать".
Напомним, что накануне Дзюба отличился в матче с ЦСКА, но следом не реализовал пенальти, причём уже второй раз подряд. Однако его забитый гол стал 130-м в этом турнире, что позволило ему подняться на третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата России.
Кстати, Дзюба один из немногих российских футболистов, у кого больше миллиона подписчиков в "Инстаграме".
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