"Молю вас, отпишитесь от меня": Дзюба обратился к своим хейтерам

"Я прошу вот этих всех злых, недалёких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился. Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня. Ну не пишите всякие гадости, когда вы кого-то оскорбляете или злорадствуете и довольствуетесь чем-то. Зачем вы на меня подписаны, зачем мне пишете? Я этого искренне не понимаю, — обратился Артём. — Впереди сборная, интересный этап. Нам нужно сплотиться, объединиться в этот момент. Пожалуйста, давайте все будем добрее, терпимее друг к дружке. Хватит столько злости выливать".

