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Категорий: 18

"Молю вас, отпишитесь от меня": Дзюба обратился к своим хейтерам

Футболист "Зенита" и сборной России записал видеообращение, которое опубликовал у себя в "Инстаграме".

18 марта 2021, 11:58

Нападающий Артём Дзюба попросил своих хейтеров отписаться от него в "Инстаграме".

"Я прошу вот этих всех злых, недалёких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился. Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня. Ну не пишите всякие гадости, когда вы кого-то оскорбляете или злорадствуете и довольствуетесь чем-то. Зачем вы на меня подписаны, зачем мне пишете? Я этого искренне не понимаю, — обратился Артём. — Впереди сборная, интересный этап. Нам нужно сплотиться, объединиться в этот момент. Пожалуйста, давайте все будем добрее, терпимее друг к дружке. Хватит столько злости выливать".

Напомним, что накануне Дзюба отличился в матче с ЦСКА, но следом не реализовал пенальти, причём уже второй раз подряд. Однако его забитый гол стал 130-м в этом турнире, что позволило ему подняться на третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

Кстати, Дзюба один из немногих российских футболистов, у кого больше миллиона подписчиков в "Инстаграме".

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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