Русские ставят НХЛ на колени: Овечкин — в топ-6 лучших снайперов, а у Малкина уже 1100 очков

Артемий Панарин, нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс"

Фото © NHL.com

Для Панарина последние три недели в плане результативности получились никакими. И дело вовсе не в том, что нападающий, ещё месяц назад выбивавший кучу очков, внезапно разучился раздавать передачи и забивать голы. Просто бывший тренер Хлебушка Андрей Назаров вспомнил историю десятилетней давности с участием Артемия и поведал её миру.

Панарин моментально заручился поддержкой НХЛ и клуба "Рейнджерс", а пока лига проясняла для себя, чего и как там было в далёком 2011 году (а может, и вовсе не проясняла), Артемий пропустил девять матчей регулярного чемпионата. Однако такой простой и все эти обвинения никак не сказались на бомбардирских способностях форварда. Уже во втором матче после вынужденного отпуска Панарин забросил шайбу в ворота "Филадельфии" и дважды ассистировал партнёрам, показав всем, что он в полном порядке и готов продолжать играть.

It feels *so good* to be back. pic.twitter.com/Xi8voDzaB4 — New York Rangers (@NYRangers) March 16, 2021

Евгений Малкин, нападающий "Питтсбург Пингвинз"

Фото © NHL.com

Мы привыкли к тому, что у форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина случаются проблемы в ходе сезона, которые могучий Евгений всякий раз успешно преодолевает. Вот и в начале нынешнего регулярного чемпионата игра у россиянина явно не клеилась, за что Джино получал по полной от критиков и недовольных болельщиков, всё чаще требующих от руководства клуба обменять Малкина в другую команду.

Возможно, шквал критики или что-то другое заводит форварда, но Малкин вновь проснулся и выдал шоу на льду, напомнив, кто тут трёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Причём здорово Евгений смотрится не только в одном отдельно взятом матче, а в целой серии игр. Благодаря отличной игре магнитогорец смог добраться до отметки в 1100 очков за карьеру в НХЛ (по этому показателю он теперь третий среди россиян). Только в марте за восемь матчей Малкин положил в свой актив 12 (4+8) результативных баллов. Но всё испортила травма, которую Джино получил в игре против "Бостона". Однако мы не сомневаемся: Малкин вернётся, и шоу продолжится!

GENO! Evgeni Malkin on the power play! 1,100th NHL point for Malkin!#LetsGoPens pic.twitter.com/5pkyVdho8o — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 16, 2021

Кирилл Капризов, нападающий "Миннесота Уайлд"

Фото © Пресс-служба "Миннесоты"

"В первых сменках было немного непривычно. Я чуть присматривался к НХЛ. Что-то было в новинку, какая тут атмосфера. Жаль только, что не было зрителей. Ну а потом я вкатился, и стало намного проще", — так описал свой дебют в НХЛ нападающий "дикарей" Кирилл Капризов.

И действительно, бодро начав сезон, Кирилл продолжает регулярно набирать очки. А недавно нападающий оформил свой первый хет-трик в Национальной хоккейной лиге. Фанаты и игроки "Миннесоты" обожают дружелюбного россиянина, а эксперты предлагают руководству "Уайлд" уже сейчас позаботиться о долгосрочном контракте с Капризовым.

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Kirill Kaprizov (@KaprizovKirill) with the @Enterprise Hat Trick tonight had us like 🤩 pic.twitter.com/oTANoSDdSv — Minnesota Wild (@mnwild) March 13, 2021

Александр Овечкин, нападающий "Вашингтон Кэпиталз"

Фото © NHL.com

Александр Овечкин, без преувеличения, самый крутой российский хоккеист последних десятилетий. Ови, немного забуксовав на старте регулярки, вновь покоряет НХЛ, переписывая по ходу чемпионата историю лиги.

Сейчас все задаются одним вопросом: сумеет ли Овечкин свергнуть Уэйна Гретцки с его 894 голами с первого места в списке величайших снайперов лиги всех времён? Пока же Александр забросил 718-ю шайбу и отвоевал шестую позицию у Фила Эспозито.

Goal No. 718 for @ovi8 and he now sits in sole possession of sixth place of the all-time goals list! pic.twitter.com/OpitgyWp1t — NHL (@NHL) March 17, 2021

Будем и дальше следить за успехами наших хоккеистов за океаном!

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