"Марает детей": Российский боец Шлеменко заявил, что готов лично отменять концерты Моргенштерна
По мнению спортсмена, музыкант не отстаивает ценности, а вместо этого идёт по самому грязному пути.
Александр Шлеменко и Моргенштерн. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сорокин Донат, Геодакян Артем
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко достаточно жёстко раскритиковал популярного рэпера Моргенштерна и выступил против его творчества. Своим мнением он поделился в интервью порталу Sport24.
"Моргенштерн не выходит в традиционно русском сценическом образе, не отстаивает ценности, вместо этого он идёт по самому грязному и тем самым марает детей, которые его слушают. Разлагает их", — отметил спортсмен, добавив, что творчество музыканта, по его мнению, очень опасно.
На вопрос, готов ли Шлеменко лично выступать против Моргенштерна и запрещать его концерты, боец ММА ответил утвердительно. Он предложил выйти с такой инициативой, которую, как он считает, поддержат многие родители. Шлеменко также призвал граждан ответственно относиться к тому, что слушают их дети.
"Если мы будем молчать, не отвечать, то ничего хорошего не получится", — подчеркнул Шлеменко.
Спортсмен также напомнил про российского рэпера Мистера Малого, популярного в середине 1990-х годов. Как утверждает Шлеменко, из-за его песен про наркотики в своё время "погибло много молодых пацанов".
Ранее Лайф рассказывал, что Моргенштерн устроился директором в "Альфа-банк".
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