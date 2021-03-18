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"Марает детей": Российский боец Шлеменко заявил, что готов лично отменять концерты Моргенштерна

По мнению спортсмена, музыкант не отстаивает ценности, а вместо этого идёт по самому грязному пути.

18 марта 2021, 03:30
<p>Александр Шлеменко и Моргенштерн. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сорокин Донат, Геодакян Артем</p>

Александр Шлеменко и Моргенштерн. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сорокин Донат, Геодакян Артем

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко достаточно жёстко раскритиковал популярного рэпера Моргенштерна и выступил против его творчества. Своим мнением он поделился в интервью порталу Sport24.

"Моргенштерн не выходит в традиционно русском сценическом образе, не отстаивает ценности, вместо этого он идёт по самому грязному и тем самым марает детей, которые его слушают. Разлагает их", — отметил спортсмен, добавив, что творчество музыканта, по его мнению, очень опасно.

На вопрос, готов ли Шлеменко лично выступать против Моргенштерна и запрещать его концерты, боец ММА ответил утвердительно. Он предложил выйти с такой инициативой, которую, как он считает, поддержат многие родители. Шлеменко также призвал граждан ответственно относиться к тому, что слушают их дети.

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"Если мы будем молчать, не отвечать, то ничего хорошего не получится", — подчеркнул Шлеменко.

Спортсмен также напомнил про российского рэпера Мистера Малого, популярного в середине 1990-х годов. Как утверждает Шлеменко, из-за его песен про наркотики в своё время "погибло много молодых пацанов".

Ранее Лайф рассказывал, что Моргенштерн устроился директором в "Альфа-банк".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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