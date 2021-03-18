Россиянам рассказали, как за ними могут следить "умные вещи"

Дверные звонки, камеры и микрофоны, другие "умные" приборы, подключённые к интернету, позволяют мониторить наши действия из любой точки мира в режиме реального времени. Партнёр может узнать, как и с кем вы проводите время, а вор — выбрать наиболее подходящий момент для проникновения в квартиру.

"Прогресс в части защиты устройств от несанкционированного доступа, конечно, не стоит на месте. Но сегодня в сфере интернета вещей наблюдается большое отставание в части безопасности", — сказал в интервью агентству "Прайм" партнёр и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

Он заметил, что ни производители, ни сторонние компании не предлагают достаточно надёжных антивирусов и систем защиты.

"Пока технологии "умных вещей" только развиваются, необходимо сохранять осторожность, не полагаться на бытовую технику всецело и не загружать в неё слишком много информации", — предупреждает специалист.

Ранее эксперты рассказывали, какие приложения лучше удалить со смартфона. Даже в каталогах Apple и Google, где каждая программа проходит проверку, специалисты по кибербезопасности часто вылавливают файлы с вирусами и критическими уязвимостями.

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