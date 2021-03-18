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В США пара с собаками зависла над пропастью в сорвавшемся с моста пикапе — видео

Если бы машина упала, у них не было бы шансов выжить.

18 марта 2021, 02:46

В США пара с собаками зависла над пропастью в сорвавшемся с моста пикапе. Видео © facebook.com/goodingfiredistrict

В США чудесным спасением завершился инцидент, который женщина и мужчина с юга Айдахо запомнят на всю жизнь. Их пикап вылетел с моста над пропастью и чудом не сорвался. Мужчине и женщине, а также их двум собакам пришлось некоторое время с ужасом всматриваться в зияющую пустоту вниз — до земли там было около 30 метров, сообщает The Guardian.

Пикап повис на цепях, которыми к нему зацепляли трейлер. Прибыв на место ЧП, спасатели первым делом пристегнули висящий Ford F-350 к грузовику. Когда подъехали краны, машину удалось вытянуть на дорогу. Никто серьёзно не пострадал, разве что нервы придётся восстанавливать.

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По словам очевидцев, причиной случившегося стало ДТП. Водитель пикапа потерял управление над тяжёлой машиной именно в тот момент, когда ехал по очень опасному мосту.

А в Москве и Санкт-Петербурге иногда бывают случаи, когда машины пробивают ограждение и падают в реку.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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