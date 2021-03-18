В США пара с собаками зависла над пропастью в сорвавшемся с моста пикапе. Видео © facebook.com/goodingfiredistrict

В США чудесным спасением завершился инцидент, который женщина и мужчина с юга Айдахо запомнят на всю жизнь. Их пикап вылетел с моста над пропастью и чудом не сорвался. Мужчине и женщине, а также их двум собакам пришлось некоторое время с ужасом всматриваться в зияющую пустоту вниз — до земли там было около 30 метров, сообщает The Guardian.

Пикап повис на цепях, которыми к нему зацепляли трейлер. Прибыв на место ЧП, спасатели первым делом пристегнули висящий Ford F-350 к грузовику. Когда подъехали краны, машину удалось вытянуть на дорогу. Никто серьёзно не пострадал, разве что нервы придётся восстанавливать.

По словам очевидцев, причиной случившегося стало ДТП. Водитель пикапа потерял управление над тяжёлой машиной именно в тот момент, когда ехал по очень опасному мосту.

А в Москве и Санкт-Петербурге иногда бывают случаи, когда машины пробивают ограждение и падают в реку.

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