Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В МИД Британии объяснили увеличение ядерного потенциала

В Лондоне считают, что уровень угрозы продолжает увеличиваться.

18 марта 2021, 01:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что решение о наращивании ядерного потенциала Соединённого Королевства связано с растущей угрозой для безопасности страны. Об этом он сказал в интервью японскому телеканалу NHK.

"Уровень угрозы нестабилен и продолжает увеличиваться. Нам необходимо убедиться, что наша безопасность находится на адекватном уровне", — отметил глава британского внешнеполитического ведомства.

В Кремле сожалеют, что Великобритания избрала путь увеличения ядерного потенциала

В Кремле сожалеют, что Великобритания избрала путь увеличения ядерного потенциала

Кроме того, Рааб, приведя в качестве примера Иран, КНДР и Россию, подчеркнул, что Великобритания "не будет опускаться ниже минимального уровня сдерживания, в то время как есть много других государств, которые уже обладают или стремятся обладать вооружениями".

Напомним, Британия представила новую оборонную стратегию, в которой сообщила о намерении увеличить ядерный потенциал страны, доведя общее количество боеголовок, размещённых на подлодках, с нынешних 180 до 260. В ООН считают, что такие планы представляют угрозу мировой безопасности.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В ООН назвали угрозой мировой безопасности намерения Британии увеличить ядерный потенциал

вчера в 17:25

В Кремле сожалеют, что Великобритания избрала путь увеличения ядерного потенциала

вчера в 09:39

В США пара с собаками зависла над пропастью в сорвавшемся с моста пикапе — видео

сегодня в 02:46

Россиянам рассказали, как за ними могут следить "умные вещи"

сегодня в 03:06

Физик рассказал, опасны ли магниты с холодильников для человека и техники

сегодня в 02:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1