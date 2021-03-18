В МИД Британии объяснили увеличение ядерного потенциала

Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что решение о наращивании ядерного потенциала Соединённого Королевства связано с растущей угрозой для безопасности страны. Об этом он сказал в интервью японскому телеканалу NHK.

"Уровень угрозы нестабилен и продолжает увеличиваться. Нам необходимо убедиться, что наша безопасность находится на адекватном уровне", — отметил глава британского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Рааб, приведя в качестве примера Иран, КНДР и Россию, подчеркнул, что Великобритания "не будет опускаться ниже минимального уровня сдерживания, в то время как есть много других государств, которые уже обладают или стремятся обладать вооружениями".

Напомним, Британия представила новую оборонную стратегию, в которой сообщила о намерении увеличить ядерный потенциал страны, доведя общее количество боеголовок, размещённых на подлодках, с нынешних 180 до 260. В ООН считают, что такие планы представляют угрозу мировой безопасности.

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