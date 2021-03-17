В ООН назвали угрозой мировой безопасности намерения Британии увеличить ядерный потенциал

В ООН считают, что планы Великобритании увеличить число ядерных боеголовок на своих подводных крейсерах представляют угрозу глобальной стабильности. Такое мнение высказал официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы выражаем нашу озабоченность в связи с решением Великобритании увеличить свой арсенал ядерного оружия, что противоречит её обязательствам в рамках статьи 6 ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. — Прим. Лайфа) и может оказать пагубное воздействие на глобальную стабильность и усилия по избавлению мира от ядерного оружия", — отметил Дюжаррик.

Лучшим способом для укрепления стабильности и уменьшения ядерной опасности представитель ООН назвал инвестиции в разоружение.

Напомним, Британия представила новую оборонную стратегию, в которой сообщила о намерении увеличить ядерный потенциал страны, доведя общее количество боеголовок, размещённых на подлодках, с нынешних 180 до 260.

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