В Кремле сожалеют, что Великобритания избрала путь увеличения ядерного потенциала
Это решение вредит международной стабильности и стратегической безопасности.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы британских властей увеличить число ядерных боеголовок, используемых в ракетах Trident II на своих подводных крейсерах, на 40%. Напомним, что об этом во вторник написало издание Financial Times, а затем правительство Британии опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260.
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Отметим, что Лондон обосновал наращивание ядерного потенциала "российской угрозой," которую в Кремле назвали эфемерной.
"Мы весьма сожалеем, что Британия избрала путь увеличения количества ядерных боезарядов. Это решение вредит международной стабильности и стратегической безопасности. Опять же в качестве обоснования была озвучена некая эфемерная угроза, которая исходит от России. Здесь можно сказать одно: это неверно, от России никакой угрозы не исходит", — заявил журналистам Дмитрий Песков.
К слову, в Кремле комментировали "ядерные" планы британских властей и ранее. Песков уже заявлял, что Москва не является чьим-то противником, не представляет угрозу, а наоборот, выступает за развитие добрых отношений со всеми странами.
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