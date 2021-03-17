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В Кремле сожалеют, что Великобритания избрала путь увеличения ядерного потенциала

Это решение вредит международной стабильности и стратегической безопасности.

17 марта 2021, 09:39
<p>Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Trident_(UK_nuclear_programme)#/media/File:HMS_Victorious_MOD_45155638.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы британских властей увеличить число ядерных боеголовок, используемых в ракетах Trident II на своих подводных крейсерах, на 40%. Напомним, что об этом во вторник написало издание Financial Times, а затем правительство Британии опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260.

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Отметим, что Лондон обосновал наращивание ядерного потенциала "российской угрозой," которую в Кремле назвали эфемерной.

"Мы весьма сожалеем, что Британия избрала путь увеличения количества ядерных боезарядов. Это решение вредит международной стабильности и стратегической безопасности. Опять же в качестве обоснования была озвучена некая эфемерная угроза, которая исходит от России. Здесь можно сказать одно: это неверно, от России никакой угрозы не исходит", заявил журналистам Дмитрий Песков.

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К слову, в Кремле комментировали "ядерные" планы британских властей и ранее. Песков уже заявлял, что Москва не является чьим-то противником, не представляет угрозу, а наоборот, выступает за развитие добрых отношений со всеми странами.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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