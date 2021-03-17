"Страх забвения заглушает совесть": Соловьёв высказался о репутации Собчак

Российский телеведущий Владимир Соловьёв подверг критике Ксению Собчак после того, как в СМИ появилась информация о встрече журналистки со скопинским маньяком Виктором Моховым. В своём телеграм-канале Соловьёв написал, что для Ксении "важно, чтобы о ней говорили, а что для этого необходимо сделать — вторично". Журналист отметил, что "страх забвения заглушает муки совести". Позднее Собчак опровергла сообщения о встрече с Моховым, заявив, что её запечатлели в компании следователя.

"Собчак заявила, что не брала интервью у маньяка. Ок. Хотя на репутации Собчак никак не отразится. Совсем", — указал Соловьёв в новом посте в "Телеграме".

Ранее Соловьёв прокомментировал слухи о зарплате в десятки миллионов рублей.

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

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