Израиль может открыть авиасообщение с РФ через несколько недель
Власти страны планируют как можно скорее возобновить рейсы и по остальным маршрутам.
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Через несколько недель Израиль может возобновить авиасообщение с Россией. Об этом в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману заявил министр иностранных дел Габи Ашкенази.
"Я думаю, что через несколько недель мы откроемся. У нас есть рейс, который должен быть открыт между Тель-Авивом и Москвой, и мы надеемся открыть остальные маршруты как можно скорее", — сказал Ашкенази.
Ранее в Кремле прокомментировали вопрос об открытии авиасообщения с Европой. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация с коронавирусом в РФ складывается более оптимистично, чем в ЕС.
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