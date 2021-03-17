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Израиль может открыть авиасообщение с РФ через несколько недель

Власти страны планируют как можно скорее возобновить рейсы и по остальным маршрутам.

17 марта 2021, 09:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Через несколько недель Израиль может возобновить авиасообщение с Россией. Об этом в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману заявил министр иностранных дел Габи Ашкенази.

"Я думаю, что через несколько недель мы откроемся. У нас есть рейс, который должен быть открыт между Тель-Авивом и Москвой, и мы надеемся открыть остальные маршруты как можно скорее", — сказал Ашкенази.

Латвия решила возобновить воздушное сообщение с Россией

Латвия решила возобновить воздушное сообщение с Россией

Ранее в Кремле прокомментировали вопрос об открытии авиасообщения с Европой. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация с коронавирусом в РФ складывается более оптимистично, чем в ЕС.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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