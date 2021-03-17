Жительница Сургута умерла спустя три дня после неудачной липосакции
По словам адвоката, врачи могли занести инфекцию.
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Трагедия произошла в Сургуте, где 47-летняя женщина умерла через три дня после пластической операции. Хирургическое вмешательство провели в челябинской клинике "Медеор". Об этом рассказала адвокат семьи умершей Елена Цыпина.
Она пояснила, что 19 ноября 2020 года женщина обратилась в клинику с просьбой подкорректировать фигуру. Она хотела изменить форму ягодиц, бёдер и живота, потратив на липосакцию более 100 тысяч рублей. На следующий день после операции у пациентки поднялась температура, ей стало тяжело дышать.
"Её перевели для лечения в горбольницу № 6, но спустя три дня она скончалась в реанимации. Судебно-медицинское исследование показало, что непосредственной причиной смерти следует считать осложнение оперативного вмешательства", — приводит слова Цыпиной Ura.ru.
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В заключении судмедисследования указано, что рентген показал лишний воздух в грудной клетке, а также обширные некрозы жировой клетчатки и мышечной ткани в области грудной клетки, живота, ягодиц и бёдер. Родственники считают, что медики занесли инфекцию во время операции, пояснила адвокат.
Пострадавшая сторона подала заявление о возбуждении уголовного дела, оно будет рассматриваться Тракторозаводским районным судом Челябинска. Сейчас ожидается судмедэкспертиза, которая установит связь между смертью пациентки и оперативным вмешательством. У погибшей остались дочь и несовершеннолетний сын, они хотят добиться компенсации морального вреда от медклиники.
Ранее Лайф сообщал, что глава частной клиники пластической хирургии, пациентка которой после проведённой там ринопластики попала в реанимацию и впала в кому, отправлена в колонию на 22 месяца.
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