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Замглавы МИД заявил о полном разрыве контактов Россия — НАТО по военной линии

Кроме того, партнёры из альянса в одностороннем порядке отказались от всех подготовительных процедур, предшествующих заседанию Совета Россия — НАТО, а обвинили во всём российскую сторону.

17 марта 2021, 09:23

Фото © Facebook.com / MIDRussia

В МИД РФ отреагировали на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что заседание Совета Россия — НАТО в 2020 году не состоялось якобы по вине российской стороны. По словам замглавы ведомства Александра Грушко, на самом деле причина в полном разрыве контактов Россия — НАТО по военной линии. Кроме того, партнёры из Альянса в одностороннем порядке отказались от всех подготовительных процедур, предшествующих заседанию Совета.

Столтенберг обвинил Москву в срыве заседания Россия — НАТО

Столтенберг обвинил Москву в срыве заседания Россия — НАТО

"Главная проблема на сегодняшний день заключается в том, что полностью оборваны контакты по военной линии. Во многом это главное препятствие для политического диалога в Совете", приводит слова дипломата РИА "Новости".

Politico: В Атлантическом совете при НАТО "разгорелась война" после публикации о России

Politico: В Атлантическом совете при НАТО "разгорелась война" после публикации о России

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что новая концепция альянса будет направлена на сдерживание России и Китая. По его словам, РФ якобы ведёт "агрессивные действия по отношению к соседям" и это требует обновления концепции НАТО, чтобы "подтвердить свои ценности и укрепить связь Северной Америки и Европы".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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