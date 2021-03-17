Замглавы МИД заявил о полном разрыве контактов Россия — НАТО по военной линии

В МИД РФ отреагировали на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что заседание Совета Россия — НАТО в 2020 году не состоялось якобы по вине российской стороны. По словам замглавы ведомства Александра Грушко, на самом деле причина в полном разрыве контактов Россия — НАТО по военной линии. Кроме того, партнёры из Альянса в одностороннем порядке отказались от всех подготовительных процедур, предшествующих заседанию Совета.

"Главная проблема на сегодняшний день заключается в том, что полностью оборваны контакты по военной линии. Во многом это главное препятствие для политического диалога в Совете", — приводит слова дипломата РИА "Новости".

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что новая концепция альянса будет направлена на сдерживание России и Китая. По его словам, РФ якобы ведёт "агрессивные действия по отношению к соседям" и это требует обновления концепции НАТО, чтобы "подтвердить свои ценности и укрепить связь Северной Америки и Европы".

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