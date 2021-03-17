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ВЦИОМ: Россияне хотят вернуть смертную казнь и снизить налоги

Также граждане были бы за отмену ЕГЭ и ужесточение наказания за взятки.

17 марта 2021, 09:22
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Россиян спросили, что они порекомендовали бы изменить в стране и законах, если бы были на месте советника президента. Среди самых популярных ответов были: возвращение смертной казни, отмена ЕГЭ, снижение налогов и пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, которые приводит РИА "Новости".

14% респондентов высказались за снижение пенсионного возраста до дореформенных значений, 6% посоветовали бы главе государства снизить налоги, 3% — сторонники внесения изменений в конституцию, 2% выступили за отмену моратория на смертную казнь. При этом более половины опрошенных россиян (53%) назвали другие варианты, а 63% затруднились ответить.

Опрос показал отношение россиян к крепостному праву

Опрос показал отношение россиян к крепостному праву

Кроме того, по мнению респондентов, стоит принять законы, ужесточающие наказание за коррупцию (за это выступили 7%), направленные на развитие страны (6%) и отменяющие ЕГЭ (5%), а также закон о домашнем насилии (2%). При этом 36% назвали другое, а 54% затруднились с ответом.

А ранее ВЦИОМ провёл опрос о том, как много россиян планируют соблюдать Великий пост в этом году. Самый длинный и строгий пост из всех начался в этот понедельник. Семь недель телесного и духовного воздержания завершатся 2 мая праздником Светлой Пасхи.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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