Опрос показал отношение россиян к крепостному праву

Принятое в 1861 году решение об отмене крепостного права поддерживает абсолютное большинство россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Исследование показало, что лишь 30% россиян знают, что от крепостной зависимости крестьян освободил Александр II. Каждый десятый опрошенный выбрал другого правителя из предложенных: Николая I (10%), Николая II (12%) или Александра III (9%). При этом 39% затруднялись назвать имя императора, отменившего крепостное право.

Почти половина россиян знают, что крепостное право отменили в 1861 году. Таких граждан 47% из опрошенных респондентов. 92% россиян считают верным решение об отмене крепостного права, и лишь 4% не поддерживают его. Остальные затруднились ответить.

Согласно результатам исследования, 73% опрошенных граждан полагают, что благодаря отмене крепостного права жизнь крестьян изменилась к лучшему, 13% опрошенных считают, что она не изменилась, а 8% полагают, что ухудшилась.

Ранее ВЦИОМ провёл опрос о том, как много россиян планируют соблюдать Великий пост в этом году.

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