Жителей европейской части России предупредили о надвигающихся морозах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в эту пятницу температура в центре Европейской России начнёт понижаться, в выходные она будет уже на два градуса ниже нормы, но появится солнце.

"Температурный фон будет около нормы, а дальше ещё понижение. В субботу ночные температуры минус 5 — минус 10 градусов, прогнозируем, что дневные температуры также будут отрицательными", — приводит слова синоптика РИА "Новости".

Вильфанд добавил, что в воскресенье будет малооблачно, при этом в этот день в Москве температура может опуститься до 10 градусов мороза, а в Подмосковье — до 14 градусов со знаком минус. По мнению метеоролога, похожий температурный фон будет характерен для центра Европейской России. Жителям юга страны также не стоит ожидать высоких температур.

"В феврале на юге России температуры приближались к 20-градусной отметке, а сейчас там градусов 9–10", — отметил Вильфанд.

Он напомнил, что перепады температуры характерны для этого времени года. Вильфанд подчеркнул, что "не следует ожидать, что весна идёт монотонно, как бронепоезд". На следующей неделе сохранится неустойчивый характер погоды.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, стоит ли бояться глобального потепления.

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