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Категорий: 18

В Крыму рассказали, как Коломойский предлагал огромные инвестиции за отказ от референдума

Такое предложение поступило от украинского олигарха одному из организаторов референдума.

17 марта 2021, 00:57
<p>Фото © ИТАР-ТАСС / Константин Сазончик / Фото из архива</p>

Фото © ИТАР-ТАСС / Константин Сазончик / Фото из архива

Председатель крымского Госсовета Владимир Константинов рассказал, что в 2014 году украинский бизнесмен Игорь Коломойский звонил ему с предложением замены референдума по вопросу о воссоединении с Россией на плебисцит. В обмен на это он предлагал многомиллиардные инвестиции в регион, но только в случае оставления полуострова в составе Украины.

"Коломойский звонил мне лично, через знакомого в Днепропетровске. Он мне звонит и передаёт трубку. Слышу: "Ты понимаешь, кто с тобой разговаривает?" Вот такое общение было: мы зальём Крым миллиардами, поменяйте слово "референдум" на "плебисцит", сказал Константинов в эфире канала "Крым 24".

В свою очередь Константинов отказал украинскому олигарху. Своё решение он мотивировал тем, что уже сделал однозначные выводы по поводу судьбы полуострова.

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Ранее глава республики Сергей Аксёнов заявил, что Крым за семь лет в составе России получил больше, чем за 25-летний срок под флагом Украины.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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