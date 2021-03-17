В Крыму рассказали, как Коломойский предлагал огромные инвестиции за отказ от референдума

Председатель крымского Госсовета Владимир Константинов рассказал, что в 2014 году украинский бизнесмен Игорь Коломойский звонил ему с предложением замены референдума по вопросу о воссоединении с Россией на плебисцит. В обмен на это он предлагал многомиллиардные инвестиции в регион, но только в случае оставления полуострова в составе Украины.

"Коломойский звонил мне лично, через знакомого в Днепропетровске. Он мне звонит и передаёт трубку. Слышу: "Ты понимаешь, кто с тобой разговаривает?" Вот такое общение было: мы зальём Крым миллиардами, поменяйте слово "референдум" на "плебисцит", — сказал Константинов в эфире канала "Крым 24".

В свою очередь Константинов отказал украинскому олигарху. Своё решение он мотивировал тем, что уже сделал однозначные выводы по поводу судьбы полуострова.

Ранее глава республики Сергей Аксёнов заявил, что Крым за семь лет в составе России получил больше, чем за 25-летний срок под флагом Украины.

Авторы