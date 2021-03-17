Названа вероятная цель новых ракетных ударов Израиля по Сирии
Отмечается, что сирийские системы ПВО сбили большинство ракет противника.
Фото © ТАСС / Zuma
Армия Израиля в ночь на среду нанесла удар по объекту недалеко от Дамаска, на котором хранилась партия оружия. Об этом сообщают ближневосточные СМИ.
Отмечается, что, вероятно, речь идёт об оружии, которое было накануне доставлено из-за границы в аэропорт сирийской столицы.
Добавим, что официальные сирийские медиа сообщили, что силам противовоздушной обороны страны удалось сбить большинство израильских ракет. В результате обстрела никто не пострадал.
Одна из подобных атак была отражена в начале марта. Тогда отмечалось, что удар был нанесён Израилем со стороны Голанских высот. Он был направлен на несколько целей в окрестностях сирийской столицы.
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