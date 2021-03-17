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Категорий: 18

Под Рязанью опрокинулся автобус Москва — Пенза

Обошлось без жертв, но пострадавших почти два десятка.

17 марта 2021, 00:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Спасском районе Рязанской области опрокинулся автобус, который следовал рейсом Москва — Пенза. Авария произошла на 226-м километре трассы М5 "Урал".

По данным Лайфа, пострадало 18 человек, детей среди них нет. Трое госпитализированы в состоянии средней тяжести. Всего в автобусе было 56 человек.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Мурманске автобус с пассажирами загорелся во время движения. Этот инцидент попал на видео.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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