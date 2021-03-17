Под Рязанью опрокинулся автобус Москва — Пенза
Обошлось без жертв, но пострадавших почти два десятка.
Фото © Pixabay
В Спасском районе Рязанской области опрокинулся автобус, который следовал рейсом Москва — Пенза. Авария произошла на 226-м километре трассы М5 "Урал".
По данным Лайфа, пострадало 18 человек, детей среди них нет. Трое госпитализированы в состоянии средней тяжести. Всего в автобусе было 56 человек.
Ранее Лайф рассказывал, что в Мурманске автобус с пассажирами загорелся во время движения. Этот инцидент попал на видео.
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