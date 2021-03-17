Под Рязанью опрокинулся автобус Москва — Пенза

В Спасском районе Рязанской области опрокинулся автобус, который следовал рейсом Москва — Пенза. Авария произошла на 226-м километре трассы М5 "Урал".

По данным Лайфа, пострадало 18 человек, детей среди них нет. Трое госпитализированы в состоянии средней тяжести. Всего в автобусе было 56 человек.

Ранее Лайф рассказывал, что в Мурманске автобус с пассажирами загорелся во время движения. Этот инцидент попал на видео.

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