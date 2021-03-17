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Назван малоизвестный симптом рака печени

Опухоль раздражает нервы, и они отправляют в мозг неверный сигнал.

17 марта 2021, 00:15
<p>Фото © Wikimedia Commons</p>

Фото © Wikimedia Commons

Британские учёные выяснили, что боль в районе правой лопатки может указывать на рак печени. Об этом пишет Express.

Учёные говорят, что метастазы или сама опухоль раздражают соответствующие нервы, которые посылают в мозг ложный сигнал о боли в лопатке. На самом деле болевые ощущения исходят из печени. При этом чаще всего боль появляется в правом плече, но в исключительных случаях может распространяться по всей спине. Подчёркивается, что симптомы рака печени часто не проявляются на ранних стадиях заболевания.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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