Назван малоизвестный симптом рака печени

Учёные говорят, что метастазы или сама опухоль раздражают соответствующие нервы, которые посылают в мозг ложный сигнал о боли в лопатке. На самом деле болевые ощущения исходят из печени. При этом чаще всего боль появляется в правом плече, но в исключительных случаях может распространяться по всей спине. Подчёркивается, что симптомы рака печени часто не проявляются на ранних стадиях заболевания.