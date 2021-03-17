Назван малоизвестный симптом рака печени
Опухоль раздражает нервы, и они отправляют в мозг неверный сигнал.
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Британские учёные выяснили, что боль в районе правой лопатки может указывать на рак печени. Об этом пишет Express.
Учёные говорят, что метастазы или сама опухоль раздражают соответствующие нервы, которые посылают в мозг ложный сигнал о боли в лопатке. На самом деле болевые ощущения исходят из печени. При этом чаще всего боль появляется в правом плече, но в исключительных случаях может распространяться по всей спине. Подчёркивается, что симптомы рака печени часто не проявляются на ранних стадиях заболевания.
Ранее специалисты рассказали о семи смертельных вирусах, которые вызывают рак. По утверждению специалистов, чаще всего это наши естественные сожители, которые присутствуют в организме большинства людей.
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