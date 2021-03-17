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Трамп заявил о готовности побороться с Меган Маркл за кресло президента США

Бывший лидер страны признался, что он не её фанат.

17 марта 2021, 00:02
<p>Фото © Getty Images / Andrew Milligan — WPA Pool</p>

Фото © Getty Images / Andrew Milligan — WPA Pool

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о том, что супруга британского принца Гарри — Меган Маркл — якобы собирается когда-нибудь выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Штатов.

"Надеюсь, это произойдёт. Потому что если это произойдёт, у меня будет ещё больше желания баллотироваться", — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

Он признался, что "не фанат" Меган Маркл. А вот королева Великобритании, по его мнению, замечательный человек.

"Она никуда не годится": Трамп жёстко прошёлся по Меган Маркл за скандальное интервью

"Она никуда не годится": Трамп жёстко прошёлся по Меган Маркл за скандальное интервью

Напомним, в беседе с американской телеведущей Опрой Уинфри Меган Маркл ранее рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о суициде. В российском МИДе интервью назвали обрушением декораций, а королева, по данным британских СМИ, уже готова идти на мировую.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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