Трамп заявил о готовности побороться с Меган Маркл за кресло президента США

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о том, что супруга британского принца Гарри — Меган Маркл — якобы собирается когда-нибудь выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Штатов.

"Надеюсь, это произойдёт. Потому что если это произойдёт, у меня будет ещё больше желания баллотироваться", — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

Он признался, что "не фанат" Меган Маркл. А вот королева Великобритании, по его мнению, замечательный человек.

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