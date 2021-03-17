Трамп заявил о готовности побороться с Меган Маркл за кресло президента США
Бывший лидер страны признался, что он не её фанат.
Фото © Getty Images / Andrew Milligan — WPA Pool
Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о том, что супруга британского принца Гарри — Меган Маркл — якобы собирается когда-нибудь выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Штатов.
"Надеюсь, это произойдёт. Потому что если это произойдёт, у меня будет ещё больше желания баллотироваться", — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.
Он признался, что "не фанат" Меган Маркл. А вот королева Великобритании, по его мнению, замечательный человек.
Напомним, в беседе с американской телеведущей Опрой Уинфри Меган Маркл ранее рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о суициде. В российском МИДе интервью назвали обрушением декораций, а королева, по данным британских СМИ, уже готова идти на мировую.
Лента новостей
Выбор редакции
Принц Гарри поговорил с отцом и братом впервые после скандального интервью
США обвинили Россию в стремлении "очернить" Байдена во время президентских выборов
Названа вероятная цель новых ракетных ударов Израиля по Сирии
Перекрыл дорогу: Лайф публикует фото опрокинувшегося автобуса "Москва — Пенза"
На Сахалине не нашли оснований для уголовного дела по факту драки водителя со школьником
Комментариев: 0