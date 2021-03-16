Лайф публикует фото пожарища в Лесосибирске, где сгорели четверо детей
Пострадали их бабушка и ещё один ребёнок.
Лайф публикует фото дома в Лесосибирске, где сегодня погибли четверо детей в возрасте от 2,5 до 17 лет. На кадрах с места ЧП видно, что деревянное здание частично обгорело. Очаг пожара находился в квартире площадью 46 квадратных метров.
Информация о пожаре поступила в 04:28 по местному времени (00:28 мск). Через сорок минут огонь был локализован, а вскоре и потушен.
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По данным Лайфа, бабушке и одному из её внуков удалось спастись. О причинах трагедии пока не известно.
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