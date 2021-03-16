В Турции обнародовали уникальное видео подписания Московского договора

В 100-летнюю годовщину заключения Московского договора от 16 марта 1921 года информагентство "Анадолу" опубликовало на своём канале в YouTube уникальное историческое видео подписания документа.

Фото © YouTube / TRT Haber

"Искренность, которую можно видеть на этих кадрах, отражает и название, данное договору двумя странами, поддержавшими друг друга в трудные времена, и представлявшими их делегациями: "Договор о дружбе и братстве между Турцией и Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой", — отметили в агентстве.

Фото © YouTube / TRT Haber

Ровно 100 лет назад подписанный договор о "дружбе и братстве" между правительством Великого национального собрания Турции и Советом народных комиссаров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на долгие годы определил государственные границы между двумя странами в Закавказье.

В подписании договора с турецкой стороны участвовали представители ВНСТ Юсуф Кемаль Тенгиршенк, Али Фуат Джебесой, Рыза Нур, а с российской стороны — народный комиссар иностранных дел РСФСР Георгий Чичерин, а также Джелал-эд-Дин Коркмасов.

Ранее Лайф сообщал, что на турецком государственном канале была опубликована карта, где юг России обозначен как поле интересов Анкары. Тогда зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что Турции стоит изучать военную историю России, если она вынашивает планы по расширению своего влияния на южные регионы России.

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