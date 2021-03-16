Google решил вдвое снизить комиссию для разработчиков приложений
Подобное ранее сделали и в Apple.
Фото © Pixabay
Корпорация Google с начала июля этого года хочет снизить вдвое комиссию для всех разработчиков приложений. Однако, как отмечается, пониженный процент будет распространяться только на первый заработанный за год миллион долларов. Об этом сказано в заявлении, которое появилось в официальном блоге компании.
"Начиная с 1 июля 2021 года мы снижаем комиссию за обслуживание, которую получает Google Play, когда разработчик продаёт свои цифровые товары или услуги, до 15% на первый $1 млн дохода, который каждый разработчик получает ежегодно. Благодаря этому изменению 99% разработчиков во всём мире, которые продают цифровые товары и услуги с помощью [Google] Play, увидят снижение комиссий на 50%", — подчёркивается в заявлении.
Добавим, что в ноябре прошлого года представители компании Apple приняли аналогичное решение. Они снизили комиссию на 15% для некрупных разработчиков приложений. Сумма удерживается с продаж в онлайн-магазине App Store.
Ранее сообщалось, что в России предложили ввести новый "налог на Google".
Выбор редакции
В Google объяснили, почему ограничен показ фильма "Ржев. 500 дней в огне"
Tinder начнёт выявлять абьюзеров и насильников
Названы возможные сроки введения санкций против РФ из-за "вмешательства" в американские выборы
Трамп заявил о готовности побороться с Меган Маркл за кресло президента США
Заочно арестованный в России глава банка "БФГ-кредит" получил политубежище на Украине
Комментариев: 0