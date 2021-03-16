Google решил вдвое снизить комиссию для разработчиков приложений

Корпорация Google с начала июля этого года хочет снизить вдвое комиссию для всех разработчиков приложений. Однако, как отмечается, пониженный процент будет распространяться только на первый заработанный за год миллион долларов. Об этом сказано в заявлении, которое появилось в официальном блоге компании.

"Начиная с 1 июля 2021 года мы снижаем комиссию за обслуживание, которую получает Google Play, когда разработчик продаёт свои цифровые товары или услуги, до 15% на первый $1 млн дохода, который каждый разработчик получает ежегодно. Благодаря этому изменению 99% разработчиков во всём мире, которые продают цифровые товары и услуги с помощью [Google] Play, увидят снижение комиссий на 50%", — подчёркивается в заявлении.

Добавим, что в ноябре прошлого года представители компании Apple приняли аналогичное решение. Они снизили комиссию на 15% для некрупных разработчиков приложений. Сумма удерживается с продаж в онлайн-магазине App Store.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести новый "налог на Google".

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