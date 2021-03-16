Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Пушков назвал Зеленского фейковым президентом за его слова о Крыме

Сенатор напомнил, что рейтинг лидера Украины упал в четыре раза.

16 марта 2021, 22:42
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв, Иван Николаев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв, Иван Николаев

Российский сенатор Алексей Пушков резко прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского по поводу Крыма. Лидер Незалежной по случаю годовщины референдума о воссоединении полуострова с Россией назвал волеизъявление крымчан фейковым.

"Фейковым был не референдум в Крыму 2014 года — фейковым был и является сам Зеленский, обещавший, как кандидат в президенты, одно, а делающий совсем другое", — написал Пушков в "Твиттере".

Пушков раскритиковал Зеленского за беспринципность

Пушков раскритиковал Зеленского за беспринципность

Пушков подчеркнул, что из-за такого различия между словами и действиями рейтинг Зеленского упал в стране в четыре раза. А его так называемая "Крымская платформа" — подготавливаемый на лето саммит по полуострову — обречена на провал.

Напомним, накануне Зеленский рассказал, как собирается "возвращать Крым". В Незалежной подготовили "стратегию деоккупации и реинтеграции.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Нарышкин выразил уверенность, что Крым станет жемчужиной России

сегодня в 19:27

Заочно арестованный в России глава банка "БФГ-кредит" получил политубежище на Украине

сегодня в 23:45

В МИД РФ резко осудили политические гонения на российских журналистов в Польше

сегодня в 18:27

Лайф публикует фото пожарища в Лесосибирске, где сгорели четверо детей

сегодня в 23:44

Названы возможные сроки введения санкций против РФ из-за "вмешательства" в американские выборы

сегодня в 23:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1