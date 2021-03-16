Пушков назвал Зеленского фейковым президентом за его слова о Крыме
Сенатор напомнил, что рейтинг лидера Украины упал в четыре раза.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв, Иван Николаев
Российский сенатор Алексей Пушков резко прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского по поводу Крыма. Лидер Незалежной по случаю годовщины референдума о воссоединении полуострова с Россией назвал волеизъявление крымчан фейковым.
"Фейковым был не референдум в Крыму 2014 года — фейковым был и является сам Зеленский, обещавший, как кандидат в президенты, одно, а делающий совсем другое", — написал Пушков в "Твиттере".
Пушков подчеркнул, что из-за такого различия между словами и действиями рейтинг Зеленского упал в стране в четыре раза. А его так называемая "Крымская платформа" — подготавливаемый на лето саммит по полуострову — обречена на провал.
Напомним, накануне Зеленский рассказал, как собирается "возвращать Крым". В Незалежной подготовили "стратегию деоккупации и реинтеграции.
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