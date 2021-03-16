Российские судьи не стали преклонять колено перед матчем "Манчестер Сити" — "Боруссия"

Российский арбитр Сергей Карасёв не встал на колено в рамках акции солидарности с борьбой против расизма и дискриминации перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли английский "Манчестер Сити" и мёнхенгладбахская "Боруссия".

Встреча команд состоялась накануне в Будапеште. Перед началом матча игроки обеих команд преклонили колени в знак поддержки движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"). Карасёв, как и его помощники Игорь Демешко, Максим Гаврилин (оба — Россия), Алексей Кульбаков (Белоруссия) решили не присоединяться к акции.

В соцсетях после этого появились негативные комментарии в адрес бригады судей. Один из пользователей написал: "Конечно, русский рефери не встаёт на колено".

В УЕФА ранее комментировали отказ игроков "Краснодара" встать на колени в поддержку темнокожих. Тогда отмечалось, что игрокам и судейской бригаде разрешается преклонить колено, но это вовсе не является обязательным.

Напомним, весной прошлого года в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств смерти их родственника. После этой истории появилось движение Black Lives Matter — "Жизни чёрных тоже имеют значение". Белые в США стали вставать на колено в знак его поддержки. Затем это движение стали поддерживать в других страна, в том числе и спортсмены.

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