Рак и инфаркт убили любовь: почему Касильяс расстался со жгучей испанской журналисткой

Один из лучших вратарей в истории футбола Икер Касильяс и спортивная журналистка Сара Карбонеро больше десяти лет были яркой парой. Они познакомились в 2009 году, но о романе бывшего капитана мадридского "Реала" и звезды испанского телевидения многие узнали лишь год спустя на чемпионате мира. После победы в финале Икер давал интервью своей девушке, во время которого не сдержал переполняющих его эмоций и поцеловал Сару в прямом эфире. Тогда это видео стало вирусным, а фанаты с обожанием стали следить за ними.

В 2014-м у пары родился первенец, а спустя два года на свет появился их второй сын. Также в 2016-м они узаконили свои отношения. На протяжении всей карьеры Карбонеро поддерживала мужа. Ей пришлось даже на время оставить телевидение и перейти в печатные СМИ. Случилось это, когда они переехали в Португалию, где вратарь стал играть за "Порту".

Страшные диагнозы

К сожалению, в жизни не всё складывается удачно. В 2019 году Икера и Сару ждали жёсткие вызовы судьбы. В начале года во время тренировки с "Порту" у Касильяса случился инфаркт. Эта новость шокировала весь спортивный мир. А спустя всего месяц у Карбонеро диагностировали рак яичников. Журналистку экстренно прооперировали, а затем её ждал курс химиотерапии. Оба мотались по больницам, восстанавливались... Голкипер не смог вернуться в большой спорт и в 2020 году объявил о завершении карьеры, на которое он долго не решался.

Мой путь в футбольном мире начался 30 лет назад, это был долгий путь. Я могу без сомнения сказать, что оно того стоило Икер Касильяс Экс-капитан сборной Испании

И вот в феврале этого года стало известно, что Сару спустя три дня после её 37-летия вновь госпитализировали — рецидив рака. Казалось, что очередные трудности только сплотят семью, но, увы, случилось ровно наоборот... В эти выходные футболист и журналистка одновременно опубликовали посты в "Инстаграме", где сообщили, что они расстаются.

— Мы приняли решение о расставании очень взвешенно и продолжим уважать друг друга, сохраняя дружеские отношения. Мы ставим превыше всего благополучие и воспитание наших детей. Мы хотим, чтобы они росли в здоровой атмосфере, — написал в соцсети один из самых титулованных вратарей в мире.

Звезда испанского ТВ в свою очередь попросила с уважением отнестись к их решению.

— Любовь наполняла нас счастьем на протяжении всей совместной жизни. Сегодня наши пути расходятся, но не слишком далеко, поскольку мы останемся преданными родителями. Это обдуманное решение, которое мы приняли по взаимному согласию. Мы просим уважать нашу личную жизнь. Это будут единственные публичные слова, которые мы произнесём. Большое спасибо за понимание, — сообщила подписчикам Сара.

Причём оба закрыли комментарии ото всех именно под постами о расставании, но раздосадованные фанаты стали писать им под другими фотографиями:

Я никогда не забуду ваш с Сарой поцелуй на чемпионате мира!

Почему ты расстался с Сарой? Это очень удивительно!

В чём у вас проблемы с Сарой?

Поддерживаем вас с Сарой и шлём приветы из Канады.

Как же грустно — вы были прекрасной парой!

У сказок не бывает счастливого конца?

Да, сказке, которой восхищались миллионы, неожиданно пришёл конец: звезда мирового футбола и самая высокооплачиваемая журналистка Испании больше не вместе. И как после этого верить в любовь?

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