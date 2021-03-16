Дальше без русских: "Аталанта" Миранчука вылетела из Лиги чемпионов

После вылета всех команд российского чемпионата из Лиги чемпионов единственным представителем нашей страны в престижном турнире оставался Алексей Миранчук, выступающий за итальянскую "Аталанту". Однако сегодня и бергамаски покинули турнир, уступив в 1/8 финала мадридскому "Реалу" по сумме двух встреч.

Сливочные выиграли первый матч со счётом 1:0, такой же счёт горел на табло по итогам первого тайма ответной игры. Затем "Реал" реализовал пенальти и вроде бы снял все вопросы о победителе. Луис Мурьель попытался возродить интригу за семь минут до конца основного времени, блестяще исполнив штрафной, но Марко Асенсио буквально в ответной атаке вбил последний гвоздь в крышку гроба "Аталанты".

Винисиус заработал пенальти, а Рамос не подвел с реализацией 👑



Смотри, как «Реал» почти хоронит шансы «Аталанты». Точка по делу? pic.twitter.com/4uhQoWX52O — Матч ТВ (@MatchTV) March 16, 2021

Алексей Миранчук появился на поле в самой концовке встречи, когда ничего изменить уже не представлялось возможным. 3:1 в ответном матче и 4:1 по сумме двух встреч — "Реал" уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов, оставляя "Аталанту" за бортом турнира.

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