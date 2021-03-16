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Дальше без русских: "Аталанта" Миранчука вылетела из Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" уверенно выиграл домашний матч со счётом 3:1.

16 марта 2021, 22:01
<p>Фото © <a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/43665456/page/1/value/Zuma%255CTASS/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zuma / TASS</a> / Jonathan Moscrop</p>

Фото © Zuma / TASS / Jonathan Moscrop

После вылета всех команд российского чемпионата из Лиги чемпионов единственным представителем нашей страны в престижном турнире оставался Алексей Миранчук, выступающий за итальянскую "Аталанту". Однако сегодня и бергамаски покинули турнир, уступив в 1/8 финала мадридскому "Реалу" по сумме двух встреч.

Сливочные выиграли первый матч со счётом 1:0, такой же счёт горел на табло по итогам первого тайма ответной игры. Затем "Реал" реализовал пенальти и вроде бы снял все вопросы о победителе. Луис Мурьель попытался возродить интригу за семь минут до конца основного времени, блестяще исполнив штрафной, но Марко Асенсио буквально в ответной атаке вбил последний гвоздь в крышку гроба "Аталанты".

Алексей Миранчук появился на поле в самой концовке встречи, когда ничего изменить уже не представлялось возможным. 3:1 в ответном матче и 4:1 по сумме двух встреч — "Реал" уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов, оставляя "Аталанту" за бортом турнира.

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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