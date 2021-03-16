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В Красноярском крае четверо детей погибли при пожаре в частном доме

Пожар локализовали через 40 минут после сообщения о возгорании.

16 марта 2021, 22:54
<p>Фото © ГУ МЧС по Красноярскому краю</p>

Фото © ГУ МЧС по Красноярскому краю

Четверо детей стали жертвами пожара в жилом доме. Трагедия случилась в городе Лесосибирске в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России. По данным Лайфа, сгорела квартира площадью 46 кв.м. в двухэтажном жилом доме. Погибли дети 17, 10, 5, а также 2,5 лет. Пострадали бабушка и ещё один её внук.

В ведомстве сообщили, что информация о пожаре поступила в 04:28 по местному времени (00:28 мск). Через сорок минут огонь был локализован, а вскоре и потушен. На месте ЧП работало 37 человек и 14 единиц техники.

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Ранее Лайф рассказывал, что один человек погиб в результате пожара в квартире в центре Москвы. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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