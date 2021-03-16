Большая часть Грузии погрузилась во мрак из-за крупной аварии на ЛЭП

На 400-киловольтной линии электропередачи "Месхети", по которой электроэнергия поступает из Турции в Грузию, произошла авария. Из-за этого большая часть территории страны осталась без электричества, сообщили в компании "Государственная электросистема Грузии".

"Из-за отключения 400-киловольтной линии электропередачи "Месхети", которая связывает энергосистемы Грузии и Турции, прекратился импорт электроэнергии из Турции и её подача большей части страны", — говорится в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время ведутся восстановительные работы и поэтапное включение света.

По данным ТАСС, в Тбилиси во многих районах города свет исчез в ночь на среду. Порядка 30 минут не работали фонари на улицах грузинской столицы, также не функционировали светофоры. На данный момент подача электричества в Тбилиси постепенно восстанавливается. При этом жители Грузии сообщают в соцсетях, что света нет и в городах Батуми, Кобулети, Кутаиси, а также в Поти.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды без света остались десятки тысяч жителей Иркутской области.

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