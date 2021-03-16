Большая часть Грузии погрузилась во мрак из-за крупной аварии на ЛЭП
Сейчас ведутся ремонтные работы, в некоторых районах страны подача электричества постепенно восстанавливается.
Фото © Pixabay
На 400-киловольтной линии электропередачи "Месхети", по которой электроэнергия поступает из Турции в Грузию, произошла авария. Из-за этого большая часть территории страны осталась без электричества, сообщили в компании "Государственная электросистема Грузии".
"Из-за отключения 400-киловольтной линии электропередачи "Месхети", которая связывает энергосистемы Грузии и Турции, прекратился импорт электроэнергии из Турции и её подача большей части страны", — говорится в заявлении.
Сорвало крыши домов, еду готовят на печках: в Забайкалье снежный шторм оставил без электричества 54 населённых пункта
Отмечается, что в настоящее время ведутся восстановительные работы и поэтапное включение света.
По данным ТАСС, в Тбилиси во многих районах города свет исчез в ночь на среду. Порядка 30 минут не работали фонари на улицах грузинской столицы, также не функционировали светофоры. На данный момент подача электричества в Тбилиси постепенно восстанавливается. При этом жители Грузии сообщают в соцсетях, что света нет и в городах Батуми, Кобулети, Кутаиси, а также в Поти.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды без света остались десятки тысяч жителей Иркутской области.
Выбор редакции
В Грузии назвали "единственного человека" в России, который может наладить отношения двух стран
Сорвало крыши домов, еду готовят на печках: в Забайкалье снежный шторм оставил без электричества 54 населённых пункта
Названы возможные сроки введения санкций против РФ из-за "вмешательства" в американские выборы
Трамп заявил о готовности побороться с Меган Маркл за кресло президента США
Заочно арестованный в России глава банка "БФГ-кредит" получил политубежище на Украине
Комментариев: 0