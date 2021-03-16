Названы возможные сроки введения санкций против РФ из-за "вмешательства" в американские выборы

США могут на следующей неделе объявить о введении санкций в отношении России из-за "вмешательства" в американские президентские выборы, которые прошли в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники в Госдепе.

Подробности относительно будущих ограничительных мер не уточняются. При этом отмечается, что рестрикции помимо РФ могут затронуть Китай и Иран.

Ранее сообщалось, что Штаты анонсировали введение санкций против РФ из-за якобы имевшего место вмешательства в выборы американского лидера. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала уточнять, когда Вашингтон может ввести ограничения в отношении Москвы.

Напомним, согласно докладу американской Нацразведки, Россия во время предвыборной президентской кампании в США якобы стремилась "очернить" демократа Джо Байдена, тем самым помогая переизбраться Дональду Трампу. При этом в Вашингтоне не зафиксировали попыток Москвы получить доступ к избирательной инфраструктуре Штатов во время выборов главы государства. Также уточняется, что Иран якобы предпринимал попытки повлиять на голосование в Америке, пытаясь не допустить победы Трампа.

Добавим, что РФ неоднократно опровергала утверждения американской стороны о каких-либо попытках Москвы повлиять на ход президентских выборов в США.

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