В США не нашли доказательств влияния других стран на голосование и итоги президентских выборов

В США не нашли доказательств того, что какие-либо связанные с иностранными странами лица вмешивались в процесс голосования и подсчёта голосов во время президентских выборов 2020 года и как-либо повлияли на их итоги. Такой вывод содержится в совместном докладе Минюста Штатов и входящего в его состав ФБР, а также Министерства внутренней безопасности и подведомственного ему Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре.

"Мы... не имеем свидетельств того, что какие-либо связанные с иностранными правительствами действующие лица препятствовали голосованию, изменяли результаты голосования, нарушали возможность подсчитывать голоса или вовремя передавать результаты голосования, вносили изменения в какие-либо технические аспекты процесса голосования или каким-либо иным образом нарушили целостность информации о регистрации избирателей или о поданных голосах во время федеральных выборов 2020 года", — сказано в документе.

Авторы данного доклада отметили, что связанные с Россией, Китаем и Ираном действующие лица оказали "материальное воздействие на безопасность некоторых сетей" во время выборов, однако это также не повлияло на сам процесс голосования и его результаты.

Ранее сообщалось, что согласно докладу американской Нацразведки Россия во время предвыборной президентской кампании в США стремилась "очернить" демократа Джо Байдена, тем самым помогая переизбраться Дональду Трампу. При этом в Вашингтоне не зафиксировали попыток Москвы получить доступ к избирательной инфраструктуре Штатов во время выборов главы государства. Также уточняется, что Иран якобы предпринимал попытки повлиять на голосование в Америке, пытаясь не допустить победы Трампа.

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