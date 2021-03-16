Малышева рассказала, сколько антител должно быть для защиты от повторного заражения коронавирусом
По её словам, приобретённый иммунитет держится восемь-десять месяцев.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Врач, телеведущая Елена Малышева рассказала своим подписчикам в "Инстаграме" о том, сколько должно быть антител, чтобы повторно не заразится CoViD-19. Она также пояснила, почему переболевшим не нужно ставить прививку от коронавируса.
"Антитела сохраняются в среднем восемь-десять месяцев. Именно столько времени идёт международное наблюдение за переболевшими людьми", — написала телеведущая.
Она добавила, что, скорее всего, антитела могут сохраняться и дольше. Исследования ещё продолжаются. При этом, по словам Малышевой, риск повторного заражения коронавирусом у переболевших людей сегодня расценивается как крайне низкий.
"Из 115 с лишним миллионов инфицированных и переболевших повторно заболели только 64 человека. Существует всемирный трекер, в который вносят всех повторно инфицированных пациентов. Вы можете сами следить за этим онлайн на CoViD-19 reinfection tracker", — говорит теледоктор.
Она отметила, что согласно исследованию компании Илона Маска SpaceX иммунитет образуется после накопления минимального количества антител, которые зафиксирует тест.
"Если у вас положительный тест на антитела — вы защищены от коронавируса. Причём неважно, насколько много у вас антител. Достаточно, что они просто выше референсных значений", — обратила внимание Малышева.
Ранее Елена Малышева рассказала, для кого коронавирус является смертельно опасной болезнью настолько, что от неё умирает каждый третий из этой категории людей.
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