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"Не знаю, что будет дальше": Мать рассказала о состоянии попавшей в больницу бывшей жены Аршавина

У экс-супруги футболиста вдобавок к другому очень серьёзному заболеванию ковидом поражено 40% лёгких.

16 марта 2021, 20:40
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/arshavina_alisia__mb/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arshavina_alisia__mb</a></p>

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Мать Алисы Аршавиной рассказала Лайфу о состоянии дочери, которая ранее попала в больницу с коронавирусом. По словам Наталии Сарычевой, её дочь перевели в другое медучреждение, у неё начались осложнения.

"Алиса уже в другой больнице. Её перевели, у неё пневмония коронавирусная. Не знаю, что ещё будет дальше", — сказала мать знаменитости.

У Алисы поражено 40% лёгких. Однако, по словам матери, ей становится лучше, она уже находится в общей палате.

"Было плохо, сейчас уже лучше, в палате. 40 процентов поражены лёгкие", — рассказала Сарычева.

Экс-жена Аршавина выложила пугающие фото, показав вблизи изуродованное болезнью лицо

Экс-жена Аршавина выложила пугающие фото, показав вблизи изуродованное болезнью лицо

Ранее Лайф сообщал, что 38-летней Алисе Казьминой пришлось бороться ещё и с тяжёлым аутоиммунным некрозом, который разъедал её лицо. Затем она попала в клинику с острым панкреатитом, из-за чего её пришлось ввести в искусственную кому.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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