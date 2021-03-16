"Не знаю, что будет дальше": Мать рассказала о состоянии попавшей в больницу бывшей жены Аршавина
У экс-супруги футболиста вдобавок к другому очень серьёзному заболеванию ковидом поражено 40% лёгких.
Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb
Мать Алисы Аршавиной рассказала Лайфу о состоянии дочери, которая ранее попала в больницу с коронавирусом. По словам Наталии Сарычевой, её дочь перевели в другое медучреждение, у неё начались осложнения.
"Алиса уже в другой больнице. Её перевели, у неё пневмония коронавирусная. Не знаю, что ещё будет дальше", — сказала мать знаменитости.
У Алисы поражено 40% лёгких. Однако, по словам матери, ей становится лучше, она уже находится в общей палате.
"Было плохо, сейчас уже лучше, в палате. 40 процентов поражены лёгкие", — рассказала Сарычева.
Ранее Лайф сообщал, что 38-летней Алисе Казьминой пришлось бороться ещё и с тяжёлым аутоиммунным некрозом, который разъедал её лицо. Затем она попала в клинику с острым панкреатитом, из-за чего её пришлось ввести в искусственную кому.
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