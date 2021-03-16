В Калифорнии прогремел мощный взрыв — видео
На место ЧП были направлены пожарные, о пострадавших информации не поступало.
В городе Онтарио в Калифорнии прогремел мощный взрыв. Местные жители сняли на видео огромный столб дыма, поднимавшийся из-за домов. В соцсетях начали делиться такими кадрами. Предположительно, взорвались фейерверки, однако официальной информации пока не поступало.
Yea definitely an explosion fire still going in Ontario Ca. @NBCLA @CBSLA @cbs2kcal9brk @KTLAnewsdesk pic.twitter.com/YI5t7VwxPf— Edgar Garcia (@Dodgergarcia32) March 16, 2021
Как сообщает местный телеканал ABC7, получив сообщения о взрыве, пожарные сразу выдвинулись на место ЧП. Пока сведений и жертвах или пострадавших не поступало. Местных жителей просят держаться подальше от места взрыва.
А в КЧР ранее прогремел взрыв в пункте выдачи посылок Wildberries. Один из пяти пострадавших получил ожоги 60% поверхности тела.
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