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В Калифорнии прогремел мощный взрыв — видео

На место ЧП были направлены пожарные, о пострадавших информации не поступало.

16 марта 2021, 20:08

В городе Онтарио в Калифорнии прогремел мощный взрыв. Местные жители сняли на видео огромный столб дыма, поднимавшийся из-за домов. В соцсетях начали делиться такими кадрами. Предположительно, взорвались фейерверки, однако официальной информации пока не поступало.

Как сообщает местный телеканал ABC7, получив сообщения о взрыве, пожарные сразу выдвинулись на место ЧП. Пока сведений и жертвах или пострадавших не поступало. Местных жителей просят держаться подальше от места взрыва.

В Петербурге из-за угрозы взрыва экстренно эвакуировали сотрудников Физико-технического института

В Петербурге из-за угрозы взрыва экстренно эвакуировали сотрудников Физико-технического института

А в КЧР ранее прогремел взрыв в пункте выдачи посылок Wildberries. Один из пяти пострадавших получил ожоги 60% поверхности тела.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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