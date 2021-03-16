В Калифорнии прогремел мощный взрыв — видео

В городе Онтарио в Калифорнии прогремел мощный взрыв. Местные жители сняли на видео огромный столб дыма, поднимавшийся из-за домов. В соцсетях начали делиться такими кадрами. Предположительно, взорвались фейерверки, однако официальной информации пока не поступало.

Как сообщает местный телеканал ABC7, получив сообщения о взрыве, пожарные сразу выдвинулись на место ЧП. Пока сведений и жертвах или пострадавших не поступало. Местных жителей просят держаться подальше от места взрыва.

А в КЧР ранее прогремел взрыв в пункте выдачи посылок Wildberries. Один из пяти пострадавших получил ожоги 60% поверхности тела.

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