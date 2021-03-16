Заочно арестованный в России глава банка "БФГ-кредит" получил политубежище на Украине
Юрий Глоцер исключен из розыскного списка Интерпола.
Фото © Новости банкротства
Бывший руководитель банка "БФГ-кредит" Юрий Глоцер, которого заочно арестовали в России по делу о растрате, получил политическое убежище на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Глоцер исключен из реестра розыска Интерпола и получил политубежище на Украине", – говорит источник.
По данным правоохранителей, находясь на Украине, Глоцер подал иск против российского следователя, которая ведёт уголовное дело о растрате. Он намерен оспаривать обстоятельства уголовного преследования на территории России в украинском суде.
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Ранее Лайф писал, что криминальный банкир Юрий Глоцер увёл из лопнувшего банка "БФГ-кредит" почти пятьдесят миллиардов рублей, обманул партнёров и государство и подставил под уголовное дело своего бывшего зятя.
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