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Заочно арестованный в России глава банка "БФГ-кредит" получил политубежище на Украине

Юрий Глоцер исключен из розыскного списка Интерпола.

16 марта 2021, 23:45
<p>Фото © <a href="https://www.novostibankrotstva.ru/2019/05/01/asv-hochet-vzyskat-41-5-mlrd-rub-s-eks-rukovodstva-banka-bfg-kredit/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новости банкротства</a></p>

Фото © Новости банкротства

Бывший руководитель банка "БФГ-кредит" Юрий Глоцер, которого заочно арестовали в России по делу о растрате, получил политическое убежище на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Глоцер исключен из реестра розыска Интерпола и получил политубежище на Украине", – говорит источник.

По данным правоохранителей, находясь на Украине, Глоцер подал иск против российского следователя, которая ведёт уголовное дело о растрате. Он намерен оспаривать обстоятельства уголовного преследования на территории России в украинском суде.

В Москве поймали афериста, требовавшего 30 млн рублей за освобождение топ-менеджера банка "БФГ-кредит"

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Ранее Лайф писал, что криминальный банкир Юрий Глоцер увёл из лопнувшего банка "БФГ-кредит" почти пятьдесят миллиардов рублей, обманул партнёров и государство и подставил под уголовное дело своего бывшего зятя.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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