Эксперт объяснил, почему на встрече не следует класть телефон на стол
Лучше заранее убрать гаджет в карман или сумку, считает специалист.
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Согласно этике делового общения во время встречи и переговоров партнёры не должны отвлекаться на смартфон, оставленный на столе, а также на посторонние телефонные звонки. Об этом рассказал управляющий партнёр коммуникационного агентства Марк Шерман.
"В то же время оповещения можно получать на часы, чтобы постоянно не проверять телефон и чтобы у собеседника не сложилось ощущение того, что его визави куда-то торопится или занят другими делами", — отметил эксперт в беседе с агентством "Прайм".
Шерман добавил, что гаджет лучше заранее убрать со стола в карман, сумку или портфель. По мнению эксперта, крайне важно продемонстрировать партнёру, что для вас встреча имеет большое значение и всё внимание сосредоточено только на ней. При этом специалист допустил, что телефон может и не навредить встрече, а наоборот.
"Если собеседник — ваш потенциальный клиент и он увидит, что во время встречи вы отвечаете другим клиентам, он будет понимать, что и его запросы всегда будут приоритетными", — заключил Шерман.
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