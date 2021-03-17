На ещё одно место воздуха с МКС указали чаинки
Теперь задача космонавтов — тщательно обследовать возможное место трещины.
Фото © Pixabay
Экипаж Международной космической станции обнаружил очередную утечку воздуха в российском модуле "Звезда" с помощью скопления чаинок. Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землёй, которые транслирует НАСА.
Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что большое скопление чаинок было замечено в одном из трёх возможных мест утечки воздуха. В оставшихся двух чаинок не наблюдалось.
"Мы думаем, что фактически определили возможное место утечки", — рассказал российский космонавт Анатолий Иванишин специалисту подмосковного Центра управления полётами.
Космонавтов попросили заклеить возможное место утечки воздуха скотчем. Позже оно будет исследовано при помощи микроскопа.
Ранее российские космонавты уже заделали две трещины. Однако утечка воздуха всё равно продолжилась.
Выбор редакции
Названо имя космонавта, который может первым из россиян полететь на Crew Dragon
Названы сроки пуска первой ракеты "Рокот" без украинских компонентов
Земля двойняшек: каковы последствия роста рождаемости близнецов на планете из-за ЭКО
Перекрыл дорогу: Лайф публикует фото опрокинувшегося автобуса "Москва — Пенза"
На Сахалине не нашли оснований для уголовного дела по факту драки водителя со школьником
Комментариев: 0