На ещё одно место воздуха с МКС указали чаинки

Экипаж Международной космической станции обнаружил очередную утечку воздуха в российском модуле "Звезда" с помощью скопления чаинок. Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землёй, которые транслирует НАСА.

Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что большое скопление чаинок было замечено в одном из трёх возможных мест утечки воздуха. В оставшихся двух чаинок не наблюдалось.

"Мы думаем, что фактически определили возможное место утечки", — рассказал российский космонавт Анатолий Иванишин специалисту подмосковного Центра управления полётами.

Космонавтов попросили заклеить возможное место утечки воздуха скотчем. Позже оно будет исследовано при помощи микроскопа.

Ранее российские космонавты уже заделали две трещины. Однако утечка воздуха всё равно продолжилась.

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