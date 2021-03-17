Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На ещё одно место воздуха с МКС указали чаинки

Теперь задача космонавтов — тщательно обследовать возможное место трещины.

17 марта 2021, 00:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Экипаж Международной космической станции обнаружил очередную утечку воздуха в российском модуле "Звезда" с помощью скопления чаинок. Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землёй, которые транслирует НАСА.

Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что большое скопление чаинок было замечено в одном из трёх возможных мест утечки воздуха. В оставшихся двух чаинок не наблюдалось.

"Мы думаем, что фактически определили возможное место утечки", — рассказал российский космонавт Анатолий Иванишин специалисту подмосковного Центра управления полётами.

Космонавтов попросили заклеить возможное место утечки воздуха скотчем. Позже оно будет исследовано при помощи микроскопа.

На МКС отправят единственную российскую женщину-космонавта

На МКС отправят единственную российскую женщину-космонавта

Ранее российские космонавты уже заделали две трещины. Однако утечка воздуха всё равно продолжилась.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Названо имя космонавта, который может первым из россиян полететь на Crew Dragon

14 марта, 14:03

Названы сроки пуска первой ракеты "Рокот" без украинских компонентов

вчера в 00:56

Земля двойняшек: каковы последствия роста рождаемости близнецов на планете из-за ЭКО

вчера в 21:40

Перекрыл дорогу: Лайф публикует фото опрокинувшегося автобуса "Москва — Пенза"

сегодня в 01:17

На Сахалине не нашли оснований для уголовного дела по факту драки водителя со школьником

сегодня в 01:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1