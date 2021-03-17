В Приморском крае шахтёры оказались заблокированы на руднике

В Приморском крае в городе Дальнегорске двое шахтёров оказались заблокированы на руднике. Проводится операция по их спасению. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС РФ.

Там отметили, что сообщение о ЧП поступило в 08:39 (01:39 мск). В 08:40 (01:40) к указанному месту отбыла группа горноспасателей — 13 человек на двух единицах техники.

Ранее после гибели четырёх шахтёров возбудили уголовное дело в Коми. ЧП тогда случилось при разборе галереи углеподачи на территории шахты "Воргашорская".

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