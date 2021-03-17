Перекрыл дорогу: Лайф публикует фото опрокинувшегося автобуса Москва — Пенза

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Автобус, который опрокинулся в Рязанской области во время выполнения рейса из Москвы в Пензу, перекрыл дорогу. Об этом свидетельствуют фото, которые оказались в распоряжении Лайфа. Авария случилась примерно в час ночи в Спасском районе у населённого пункта Ушаково на 226-м километре трассы М5 "Урал".

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Как видно на снимках, автобус лежит на боку, его лобовое стекло разбито. Вокруг много сотрудников экстренных служб и полиции. По уточнённым данным, пострадало 17, а не 18 человек, как сообщалось ранее. Из них только трое получили серьёзные травмы. В автобусе было 58 человек.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В региональном управлении полиции рассказали, что в качестве предварительной причины аварии рассматривается занос.

Ранее Лайф рассказывал, что в Мурманске автобус с пассажирами загорелся во время движения. Этот инцидент попал на видео.

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