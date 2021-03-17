На Сахалине не нашли оснований для уголовного дела по факту драки водителя со школьником

В Южно-Сахалинске правоохранительные органы завершили проверку по факту потасовки школьника и водителя маршрутки. Оснований для уголовного дела по статье "Преступления против жизни и здоровья" не нашли. Об этом сообщает местное издание "Сахалин.инфо".

Об этом инциденте Лайф рассказывал 31 января. По данным следствия, подросток вместе с другом сели в автобус, который следовал по маршруту № 45. У одного из ребят проездной билет успешно сработал, а у второго — нет. После этого водитель остановился и попросил оплатить проезд, иначе он дальше не поедет. На это ему поступил ответ, что перед ним школьник и он не должен оплачивать проезд.

После этого мужчина зашёл в салон и попытался вытащить школьника на улицу. Между ними произошла потасовка, которая продолжилась на остановке. Подросток несколько раз пытался ударить водителя по лицу.

Как позже рассказал отец школьника, его сын является инвалидом и состоит на учёте у врача-психиатра. Мужчина не стал писать заявление в полицию. 2 февраля его привлекли к административной ответственности по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних".

Ранее сообщалось, что в Магадане водитель маршрутки оставил на остановке в 20-градусный мороз 13-летнего школьника, у которого не оказалось денег на транспортной карте.

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