Гольфиста Тайгера Вудса выписали из больницы
Состояние известного спортсмена улучшилось, и он вернулся домой.
Фото © ТАСС / AP
Гольфиста Тайгера Вудса, попавшего в конце февраля в серьёзное ДТП, выписали из больницы. Об этом спортсмен сообщил в своём твиттере.
"Рад сообщить, что я вернулся домой и продолжаю идти на поправку. Я очень благодарен за безмерную поддержку и слова воодушевления, которые я получал за последние недели", — написал Вудс.
March 16, 2021
Гольфист перенёс серьёзную операцию после полученных множественных травм.
Придя в сознание после аварии, Тайгер Вудс сообщил о том, что не помнит, как находился за рулём своего внедорожника. Также он не помнил самого момента столкновения.
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