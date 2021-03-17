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Гольфиста Тайгера Вудса выписали из больницы

Состояние известного спортсмена улучшилось, и он вернулся домой.

17 марта 2021, 01:43
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Гольфиста Тайгера Вудса, попавшего в конце февраля в серьёзное ДТП, выписали из больницы. Об этом спортсмен сообщил в своём твиттере.

"Рад сообщить, что я вернулся домой и продолжаю идти на поправку. Я очень благодарен за безмерную поддержку и слова воодушевления, которые я получал за последние недели", написал Вудс.

Гольфист перенёс серьёзную операцию после полученных множественных травм.

Тайгер Вудс признал себя виновным в опасном вождении

Тайгер Вудс признал себя виновным в опасном вождении

Придя в сознание после аварии, Тайгер Вудс сообщил о том, что не помнит, как находился за рулём своего внедорожника. Также он не помнил самого момента столкновения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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