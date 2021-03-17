Гольфиста Тайгера Вудса выписали из больницы

Гольфиста Тайгера Вудса, попавшего в конце февраля в серьёзное ДТП, выписали из больницы. Об этом спортсмен сообщил в своём твиттере.

"Рад сообщить, что я вернулся домой и продолжаю идти на поправку. Я очень благодарен за безмерную поддержку и слова воодушевления, которые я получал за последние недели", — написал Вудс.

Гольфист перенёс серьёзную операцию после полученных множественных травм.

Придя в сознание после аварии, Тайгер Вудс сообщил о том, что не помнит, как находился за рулём своего внедорожника. Также он не помнил самого момента столкновения.

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