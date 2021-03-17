Госдума ужесточила наказание за оскорбление ветеранов

К уголовной ответственности добавляются ещё и многомиллионные штрафы.

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении пакет законопроектов, которыми ужесточается ответственность за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Так, проектом закона предусматривается уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ, а также за унижение их чести и достоинства. За указанные деяния предусмотрено лишение свободы на срок до трёх лет либо штраф до трёх миллионов рублей.

Отмечается, что при совершении подобного преступления через СМИ или Интернет штрафы составят от двух до пяти миллионов рублей, а также может грозить лишение свободы до пяти лет.

Вместе с тем вводится административная ответственность для юрлиц за публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне, в частности и о ветеранах. За подобные действия отныне будет грозить штраф от трёх до пяти миллионов рублей.

Напомним, что инициатором пакета документов выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.