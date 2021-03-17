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Власти Индонезии рассказали, когда Бали начнёт принимать туристов

Однако для желающих там отдохнуть есть одно обязательное условие.

17 марта 2021, 09:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Курортный остров Бали начнёт массово принимать туристов, когда у местных жителей сформируется коллективный иммунитет. Власти Индонезии рассчитывают, что это произойдёт к середине 2021 года, сообщает портал Detik.

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"На заседании правительства была поставлена задача к июлю вакцинировать около двух миллионов жителей Бали", — заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно, подчеркнув, что это поспособствует выработке коллективного иммунитета.

Также чиновник сообщил, что наличие антиковидной прививки является одним из главных условий по допуску на остров для туристов из-за рубежа. Вместе с тем Сандиага отметил, что в ближайшем будущем власти создадут на Бали "зелёную зону", в которую войдут три популярных курорта: Убуд, Санур и Нуса-Дуа.

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А ранее Лайф писал, что c 14 мая Греция начнёт принимать российских туристов. Однако для прибытия в страну будет необходимо выполнить одно из трёх условий.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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