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В Кремле оценили действия Роскомнадзора по отношению к Twitter

Ведомство руководствуется российскими законами, отметили там.

17 марта 2021, 09:38

Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия Роскомнадзора по отношению к "Твиттеру", подчеркнув, что ведомство не ведёт деятельность против соцсети.

"Ведомство не ведёт деятельность против "Твиттера" и не может это делать. Оно совершает действия, которые направлены на соблюдение российского законодательства и на принуждение компаний к выполнению российских законов в случае, если они демонстративно от этого отказываются", — сказал представитель Кремля журналистам.

Акции Twitter продолжили рост, несмотря на предупреждения Роскомнадзора

Акции Twitter продолжили рост, несмотря на предупреждения Роскомнадзора

Песков отметил, что Администрацию Президента информируют о действиях Роскомнадзора, но в данном случае служба выполняет свои обязанности. Он подчеркнул, что невозможно представить, чтобы IT-компания действовала на территории РФ в нарушение её законов.

Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.

У Роскомнадзора есть технические возможности для полной блокировки Twitter

У Роскомнадзора есть технические возможности для полной блокировки Twitter

12 марта в Роскомнадзоре заявили, что готовы к диалогу с "Твиттером", однако представители соцсети пока не выходили на контакт, ответов на запросы тоже не поступало. А затем в Роскомнадзоре пригрозили заблокировать Twitter через месяц, если сервис не удалит запрещённую информацию.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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