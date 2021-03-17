Россиянка с шокером напала на продавца, чтобы украсть телефон, но парень ловко скрутил её и сдал полиции — видео
Нападавшую он вытолкал на улицу.
Жительница Волгограда напала на продавца салона связи с шокером, чтобы украсть телефон. Видео © 34.мвд.рф
16 марта жительница Волгограда в попытке украсть мобильный телефон ударила электрошокером продавца салона связи, однако парню удалось скрутить и обезвредить грабительницу. Момент нападения зафиксировала камера наблюдения, установленная в магазине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
По данным ведомства, вчера в салон связи в Советском районе Волгограда пришла женщина, которая попросила продавца-консультанта показать ей телефон за 53 тысячи рублей. А после того, как молодой человек рассказал о технических характеристиках устройства, она согласилась приобрести его и достала кошелёк.
"В какой-то момент сотрудник салона отвернулся и внезапно почувствовал на себе удар электрошокера. При этом молодой человек сумел совладать с ситуацией, обезоружить напавшую на него клиентку и не допустить кражи товара", — сказано в сообщении.
После этого продавец вызвал полицейских, которые и задержали злоумышленницу. По данным ведомства, подозреваемой в преступлении оказалась безработная жительница Иловлинского района Волгоградской области. Женщина созналась в содеянном, объяснив правоохранителям, что хотела украсть дорогой телефон, чтобы продать его и расплатиться с долгами.
А недавно в Санкт-Петербурге россиянин за день умудрился ограбить банк и два микрокредитных отделения.
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