Россиянка с шокером напала на продавца, чтобы украсть телефон, но парень ловко скрутил её и сдал полиции — видео

Жительница Волгограда напала на продавца салона связи с шокером, чтобы украсть телефон. Видео © 34.мвд.рф

16 марта жительница Волгограда в попытке украсть мобильный телефон ударила электрошокером продавца салона связи, однако парню удалось скрутить и обезвредить грабительницу. Момент нападения зафиксировала камера наблюдения, установленная в магазине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, вчера в салон связи в Советском районе Волгограда пришла женщина, которая попросила продавца-консультанта показать ей телефон за 53 тысячи рублей. А после того, как молодой человек рассказал о технических характеристиках устройства, она согласилась приобрести его и достала кошелёк.

"В какой-то момент сотрудник салона отвернулся и внезапно почувствовал на себе удар электрошокера. При этом молодой человек сумел совладать с ситуацией, обезоружить напавшую на него клиентку и не допустить кражи товара", — сказано в сообщении.

После этого продавец вызвал полицейских, которые и задержали злоумышленницу. По данным ведомства, подозреваемой в преступлении оказалась безработная жительница Иловлинского района Волгоградской области. Женщина созналась в содеянном, объяснив правоохранителям, что хотела украсть дорогой телефон, чтобы продать его и расплатиться с долгами.

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