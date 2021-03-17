"Хватается за любую соломинку": Общественники оценили заявление Байдена о "вмешательстве" России в выборы в США

Своим оскорбительным заявлением в адрес России и её президента Владимира Путина лидер Штатов Джо Байден просто попытался отвести внимание от внутренних политических проблем, чтобы хоть как-то сплотить американский народ. Об этом Лайфу заявил член СПЧ, председатель совета Общероссийской общественной организации "Российский общественный институт избирательного права" Игорь Борисов. По его мнению, в словах лидера США нет никакой объективности.

"Он (Байден. — Прим. Лайфа) попытался всё свалить на Трампа, но это не удалось, и начал теперь искать, на кого свалить все проблемы, и под руку как раз в рамках русофобии попадается Россия и её лидер. Это просто попытка спасти себя и хвататься за любую соломинку", — пояснил Борисов.

Собеседник Лайфа также добавил, что Вашингтон, прикрываясь борьбой за чистоту своих выборов, регулярно вмешивается во все внутриполитические дела остального мира.

В свою очередь председатель Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Алёна Булгакова считает, что подобные агрессивные заявления США в адрес Москвы выступят объединяющим фактором для россиян. Она отметила, что Вашингтон в преддверии выборов в Госдуму будет всячески дестабилизировать ситуацию внутри РФ.

"Выборы депутатов в Государственную думу — это главное политическое событие в России в текущем году: к нему приковано внимание как внутри страны, так и за пределами её территорий. Партнёры хотят "принять участие", — пояснила Булгакова.

Эксперт добавила, что подобными заявлениями Россия сейчас "расплачивается" за свой суверенитет, а также за ужесточение политики в адрес иностранных агентов. При этом Булгакова указала, что российские власти непоколебимы в отстаивании своей позиции. "Наш суверенитет — это наше личное дело", — заключила она.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. В беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия".

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