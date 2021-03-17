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"Хочет серьёзных отношений": Коллега Муцениеце рассказал Лайфу об "олигархе", презентовавшем актрисе авто за 10 млн

Собеседник уточнил, что Агата выглядит счастливой.

17 марта 2021, 16:24
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/p/CMEviCoDE-c/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">agataagata</a></u></p>

Фото © Instagram / agataagata

У актрисы Агаты Муцениеце есть несколько поклонников, способных подарить девушке украшения, машины и даже дома, при этом не попросив взаимной реакции, однако известный олигарх, подаривший артистке автомобиль, настроен на серьёзные отношения. Такое мнение высказал актёр и телеведущий Алексей Шаранин.

"Этот известный олигарх именно с искренними чувствами, хочет, чтобы были отношения, чтобы это переросло в более серьёзные отношения, сейчас это уже переходит на более серьёзный уровень", — сказал Шаранин Лайфу.

"Известный олигарх" подарил Агате Муцениеце машину за 10 миллионов

"Известный олигарх" подарил Агате Муцениеце машину за 10 миллионов

Актёр заверил, что не может назвать имя поклонника, так как это конфиденциальная информация, но уточнил, что отношения Агаты и её любовника уже переходят на новый уровень и это хорошо. Кроме того, пара давно вместе и он даже несколько раз встречал их вдвоём.

"Судя по её глазам, Агата счастлива! У неё такое большое количество поклонников, что она уже в принципе счастливый человек, а тут ещё человек, который ей нравится, и это видно по её эмоциям и выражению лица", — добавил Шаранин.

Собеседник заметил, что этот известный олигарх является именно тем человеком, которого Агата хотела встретить, и пожелал всем найти такую вторую половинку.

Ранее Агата Муцениеце показала откровенные фото с отдыха на Мальдивах и заставила поклонников осыпать её комплиментами.

Авторы
Наталья Суворова
Наталья Суворова
Никита Могилев
Никита Могилев

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