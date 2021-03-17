"Хочет серьёзных отношений": Коллега Муцениеце рассказал Лайфу об "олигархе", презентовавшем актрисе авто за 10 млн

У актрисы Агаты Муцениеце есть несколько поклонников, способных подарить девушке украшения, машины и даже дома, при этом не попросив взаимной реакции, однако известный олигарх, подаривший артистке автомобиль, настроен на серьёзные отношения. Такое мнение высказал актёр и телеведущий Алексей Шаранин.

"Этот известный олигарх именно с искренними чувствами, хочет, чтобы были отношения, чтобы это переросло в более серьёзные отношения, сейчас это уже переходит на более серьёзный уровень", — сказал Шаранин Лайфу.

Актёр заверил, что не может назвать имя поклонника, так как это конфиденциальная информация, но уточнил, что отношения Агаты и её любовника уже переходят на новый уровень и это хорошо. Кроме того, пара давно вместе и он даже несколько раз встречал их вдвоём.

"Судя по её глазам, Агата счастлива! У неё такое большое количество поклонников, что она уже в принципе счастливый человек, а тут ещё человек, который ей нравится, и это видно по её эмоциям и выражению лица", — добавил Шаранин.

Собеседник заметил, что этот известный олигарх является именно тем человеком, которого Агата хотела встретить, и пожелал всем найти такую вторую половинку.

Ранее Агата Муцениеце показала откровенные фото с отдыха на Мальдивах и заставила поклонников осыпать её комплиментами.

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